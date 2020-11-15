Стало відомо про стан Хрустальова після коми

Стало відомо про стан російського телеведучого Дмитра Хрустальова, якого 14 листопада було госпіталізовано і введено в штучну кому.

ЗМІ припускали, що в телеведучого інтоксикація через підтверджений коронавірус.

Однак менеджерка телеведучого Анна Тригуб повідомила "П'ятому каналу", що зараз стан артиста стабільний. До того ж коронавірусу в нього не виявлено.

"Стан стабільний, небезпека минула", – зазначила вона.

Також Тригуб підкреслила, що Хрустальов почувається набагато краще.

Однак менеджерка не пояснила, що все ж таки сталося з артистом і чому його відправили в реанімацію.

Деякі ЗМІ зазначають, що Хрустальова вже виписали з лікарні, і зараз артист поїхав до матері в Репіно, куди і прямував до того, коли в дорозі йому стало зле.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому телеведучому виповнився 41 рік. Нещодавно він розповів вперше подробиці про свій роман із молодою українською співачкою Марією Гончарук.