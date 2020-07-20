Стало відомо, скільки заробляє Мирослава Карпович

РосЗМІ з'ясували, скільки заробляє зірка "Татусевих дочок" Мирослава Карпович, якій приписують роман із актором Павлом Прилучним.

Так, за словами видання "Комсомольская правда", артистка дуже затребувана в театрі, вона часто їздить на гастролі з виставами, і за один вихід на сцену отримує від 150 до 300 тисяч рублів

Крім того, Мирослава Карпович заробляє на рекламних контрактах і на озвучуванні мультфільмів. Також наголошується, що в актриси є нерухомість у Москві: вона придбала квартиру ще в кінці 2000-х, за часів зйомок серіалу "Татусеві дочки".

Як повідомляв OBOZREVATEL: