Стало відомо, скільки заробляє Мирослава Карпович

Юля Ухіна Люди 14:27, 20.07.2020 Оновлено: 14:40, 20.07.2020

РосЗМІ з'ясували, скільки заробляє зірка "Татусевих дочок" Мирослава Карпович, якій приписують роман із актором Павлом Прилучним.

Так, за словами видання "Комсомольская правда", артистка дуже затребувана в театрі, вона часто їздить на гастролі з виставами, і за один вихід на сцену отримує від 150 до 300 тисяч рублів

Крім того, Мирослава Карпович заробляє на рекламних контрактах і на озвучуванні мультфільмів. Також наголошується, що в актриси є нерухомість у Москві: вона придбала квартиру ще в кінці 2000-х, за часів зйомок серіалу "Татусеві дочки".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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