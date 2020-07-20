Стало відомо, скільки заробляє Мирослава Карпович
Стало відомо, скільки заробляє Мирослава Карпович (Instagram Мирослави Карпович).
РосЗМІ з'ясували, скільки заробляє зірка "Татусевих дочок" Мирослава Карпович, якій приписують роман із актором Павлом Прилучним.
Так, за словами видання "Комсомольская правда", артистка дуже затребувана в театрі, вона часто їздить на гастролі з виставами, і за один вихід на сцену отримує від 150 до 300 тисяч рублів
Крім того, Мирослава Карпович заробляє на рекламних контрактах і на озвучуванні мультфільмів. Також наголошується, що в актриси є нерухомість у Москві: вона придбала квартиру ще в кінці 2000-х, за часів зйомок серіалу "Татусеві дочки".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Чутки про роман Павла Прилучного і Мирослави Карпович з'явилися після його офіційного розлучення з Муценієце, яке відбулося в середині червня. Павло й Мирослава були разом помічені біля одного з торгових центрів Москви, звідки вийшли з покупками.
Потім артистів сфотографували в Криму – вони разом із дітьми Павла відправлялися кататися на яхті. Згодом друг Прилучного "злив" відео їхнього відпочинку з Карпович.
Самі Прилучний і Карпович інформацію про свій роман не підтверджують. Так, нещодавно Павло на особистій сторінці в Instagram звертався до людей із проханням перестати приписувати йому "неіснуючі історії".
Сусіди артиста недавно розповіли російським ЗМІ, що Карпович уже переїхала в заміський особняк Прилучного, в якому він раніше жив із Муценієце.