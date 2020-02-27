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27 лютого • оновлено в 14:14
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Стало відомо, скільки заробила Успенська на шоу Собчак

1.4т
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Російська співачка Любов Успенська, яку днями ведуча Ксенія Собчак довела до істерики в ефірі шоу "Док-ток", не отримувала гонорар за свою участь в програмі.

Про це повідомив Telegram-канал "НеМалахов". Як виявилося, спочатку артистці пропонували 5 мільйонів рублів за участь шоу "Пусть говорят", але вона відмовилася від грошей.

Пропонували мільйони: стало відомо, скільки заробила Успенська на шоу Собчак
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"З'ясувалося, що Успенська не отримувала гонорар за шоу Собчак. Після скандальних одкровень її дочки на НТВ телеканали з ніг збилися, щоб дістати собі королеву шансону. Але Люба дала, інтерв'ю, звичайно, лише одному Малахову і потім довго відмовлялася від усіх пропозицій", - повідомляє Telegram-канал.

Кадр з шоу "Док-ток"

Кадр з шоу "Док-ток"

Скріншот з відео

Зазначається, що спочатку Успенська повинна була прийти на "Пусть говорят".

"Перший" скаженів, адже Малахов відвів від них половину селеб. У підсумку запропонували Любі аж 5 мільйонів. Люба думала-думала, думала-думала... і не взяла! Але погодилася прийти задарма. Жорстких умов не висувала, домовилася по-жіночому: мовляв, дайте хоч виправдатися перед країною, я ж дочку пальцем не чіпала! Але за два дні до зйомок шоу поміняли з "Пусть говорят" на "Док-ток"... Навіть не знаємо, радіти чи сумувати за нашу улюбленицю - ніби як зробила по принципам, але з іншого боку, за безкоштовно в г*вно вимазали... Хоч моральну шкоду заплатыть", - йдеться в повідомленні.

Пропонували мільйони: стало відомо, скільки заробила Успенська на шоу Собчак

Як раніше писав OBOZREVATEL, російська телеведуча Ксенія Собчак прокоментувала слова співачки Любові Успенської, яка назвала її цинічною і порожньою ведучою через новий випуск шоу "Док-ток"

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Автор
Марія Дідик
Особи
Ксенія Собчак Любов Успенська
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