Стало відомо, скільки випив Єфремов перед смертельним ДТП

Результати тестування на алкоголь актора Михайла Єфремова, який влаштував в центрі Москви ДТП зі смертельними наслідками, показали, що в момент аварії у нього було сильне сп'яніння.

Так, експертиза виявила в крові у актора 2,1 проміле алкоголю – це відповідає приблизно 0,5-0,7 літра горілки, пише Telegram-канал Baza.

Михайло Єфремов на момент аварії був п'яним Колаж

Відзначимо, колишня дружина Єфремова Ксенія Качаліна розповіла, що актор багато пив весь тиждень перед ДТП, повідомив Telegram-канал "НеМалахов".

"Ооо, я так втомилася. У мене є власний юрист..." – додала Ксенія і обірвала розмову.

Як повідомляв OBOZREVATEL, аварія сталася ввечері 8 червня на Смоленській площі в Москві. Зіткнулися "Джип Гранд Черокі", за кермом якого був Єфремов, і фургон "Лада". Його водій, 58-річний Сергій Захаров помер від внутрішнього крововиливу в реанімації вранці, 9 червня.

Пізніше стало відомо про останні слова Захарова, які він зміг сказати перед смертю.

Після того, як стало відомо про смерть потерпілого в аварії, Єфремов поскаржився на погане самопочуття і тричі викликав до себе додому швидку допомогу. Лікарі відмовили йому в госпіталізації.