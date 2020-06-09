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9 червня • оновлено в 16:42
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Стало відомо, скільки випив Єфремов перед смертельним ДТП

5.9т
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Результати тестування на алкоголь актора Михайла Єфремова, який влаштував в центрі Москви ДТП зі смертельними наслідками, показали, що в момент аварії у нього було сильне сп'яніння.

Так, експертиза виявила в крові у актора 2,1 проміле алкоголю – це відповідає приблизно 0,5-0,7 літра горілки, пише Telegram-канал Baza.

Михайло Єфремов на момент аварії був п'яним

Михайло Єфремов на момент аварії був п'яним

Колаж

Відзначимо, колишня дружина Єфремова Ксенія Качаліна розповіла, що актор багато пив весь тиждень перед ДТП, повідомив Telegram-канал "НеМалахов".

"Ооо, я так втомилася. У мене є власний юрист..." – додала Ксенія і обірвала розмову.

Як повідомляв OBOZREVATEL, аварія сталася ввечері 8 червня на Смоленській площі в Москві. Зіткнулися "Джип Гранд Черокі", за кермом якого був Єфремов, і фургон "Лада". Його водій, 58-річний Сергій Захаров помер від внутрішнього крововиливу в реанімації вранці, 9 червня.

Пізніше стало відомо про останні слова Захарова, які він зміг сказати перед смертю.

Після того, як стало відомо про смерть потерпілого в аварії, Єфремов поскаржився на погане самопочуття і тричі викликав до себе додому швидку допомогу. Лікарі відмовили йому в госпіталізації.

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Автор
Єва Романова
Особа
Михайло Єфремов
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу ДТП
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