Стало відомо, скільки Лоліта заробила на розлученні

Після скандального розлучення з Дмитром Івановим матеріальний стан російської співачки Лоліти покращився.

Так, за словами концертного директора Сергія Лаврова, артистка заробила не один мільйон, пише "Собеседник".

Домашнє вогнище

"На тлі ситуації з розлученням Лоліта стала збирати стадіони. Після того як Лоліта оголосила про розлучення, у неї всюди аншлаги. Квитки на її концерти розкуповують за тиждень. Це все через те, що народ у нас простий, любить співпереживати. Подивіться на нашу глибинку: там кожна друга жінка кинута", - говорить Лавров.

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"Лоліта свої мільйони вже отримала і ще отримає. Вона чесна, нічого не приховує. Народ у нас це любить. Всі бачили, як сильно вона любила Діму, як вона світилася від щастя, коли його зустріла. І раптом з'ясовується, що за її спиною він спілкувався з іншими жінками. Але ж все гроші в сім'ю приносила Лоліта. Виходить, він сам жив за її рахунок і інших баб ще годував. За словами мого друга Сергія Жорина, їх шлюб ніби як був фіктивний. Але з боку Лоліти точно ні: вона його реально любила. Пам'ятайте, коли він пішов, як Лоліта переживала? На вечорі Анжеліки Варум їй погано стало, вона плакала. Народ їй співчуває, тому підтримує рублем. "Подивіться, вона ж зірка, але її теж кинули, як і мене!" – приблизно так міркують глядачі", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Мілявська вийшла заміж за тенісиста Дмитра Іванова в 2010 році. Різниця у віці в них становила 11 років. На початку липня 2019 року стало відомо, що вони раптово розлучилися, щоб більше не з'ясовувати стосунки.

Незабаром Іванов прокоментував розставання зі співачкою, розповівши, що ще не оговтався.

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