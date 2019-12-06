"Доглядальниці, лікарі та дорогі препарати": стало відомо, скільки коштує лікування Заворотнюк

На лікування онкохворої російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка зараз перебуває в підмосковному реабілітаційному центрі, йдуть мільйони.
Про це повідомляє "Комсомольская правда". Так, за словами інсайдерів, чоловікові актриси, фігуристові Петру Чернишову доводитися витрачати серйозні суми на послуги доглядальниці, лікарів, придбання дорогих препаратів, та й на саме перебування Заворотнюк в установі.
Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов
Фото: newizv.ru
Сім'ю рятує тільки робота фігуриста, який виконує одну з головних ролей в льодовій постановці "Спляча красуня. Легенда двох королівств". У новорічні свята чоловік зможе заробити серйозний гонорар: від 2 до 5 мільйонів рублів на лікування дружини.
Петро Чернишов
Фото: eva.ru
"Якщо шоу в Москві або в регіонах, то Чернишов отримує за один вихід на лід від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У грудні і в січні в загальній сумі у нього заплановано 19 льодових шоу. А це означає, що є можливість заробити серйозний гонорар від 2-5 мільйонів рублів. Ці гроші зараз дуже потрібні Петі", — повідомили колеги фігуриста.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання — пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Зазначається, що актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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