Стало відомо, скільки грошей вимагають від Єфремова родичі загиблого в ДТП

Адвокат російського актора Михайла Єфремова, якого звинувачують в смертельній ДТП, Ельман Пашаєв повідомив, що родичі загиблого в аварії водія Сергія Захарова хочуть стягнути з зірки 40 млн рублів (понад 15 млн гривень).

Слід відзначити, що раніше близькі покійного відмовлялися від грошей, які знаменитість пропонував у розпачі, пише видання "Московский комсомолец".

Адвокат порадив своєму підзахисному не слухати цю маячню. На його думку, в кращому випадку буде компенсація моральної шкоди – приблизно один мільйон рублів (майже 400 000 гривень). Пашаєв наголосив, що якби родичі Захарова були більш поступливими, то отримали б набагато більше.

У Михайла Єфремова вимагають 40 млн рублів Газета.Ру

Єфремов перестав з ними виходити на зв'язок, коли зрозумів, що вони відверто наживаються на трагедії і ходять на ток-шоу. За кожен ефір, на думку адвоката, їм перепадає по 350 тисяч рублів (130 тисяч гривень). До родичів приєдналася і дружина Захарова, з якою він 22 роки не проживав.

"Так, Єфремов готовий був компенсувати моральну шкоду, але не такими сумами", – відзначив Пашаєв.

Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.

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