Стало відомо, скільки грошей вимагають від Єфремова родичі загиблого в ДТП
Михайло Єфремов. Фокус
Адвокат російського актора Михайла Єфремова, якого звинувачують в смертельній ДТП, Ельман Пашаєв повідомив, що родичі загиблого в аварії водія Сергія Захарова хочуть стягнути з зірки 40 млн рублів (понад 15 млн гривень).
Слід відзначити, що раніше близькі покійного відмовлялися від грошей, які знаменитість пропонував у розпачі, пише видання "Московский комсомолец".
Адвокат порадив своєму підзахисному не слухати цю маячню. На його думку, в кращому випадку буде компенсація моральної шкоди – приблизно один мільйон рублів (майже 400 000 гривень). Пашаєв наголосив, що якби родичі Захарова були більш поступливими, то отримали б набагато більше.
У Михайла Єфремова вимагають 40 млн рублів Газета.Ру
Єфремов перестав з ними виходити на зв'язок, коли зрозумів, що вони відверто наживаються на трагедії і ходять на ток-шоу. За кожен ефір, на думку адвоката, їм перепадає по 350 тисяч рублів (130 тисяч гривень). До родичів приєдналася і дружина Захарова, з якою він 22 роки не проживав.
"Так, Єфремов готовий був компенсувати моральну шкоду, але не такими сумами", – відзначив Пашаєв.
Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Московська прокуратура підтвердила, що Михайло Єфремов під час ДТП перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер на наступний ранок, 9 червня.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
Єфремов попросив вибачення у сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв не "відмазуватися" і допомогти їм. Родичі загиблого Захарова не прийняли вибачення і допомогу від актора.
З'ясувалося, що актор сів п'яним за кермо, допомагаючи другу з України – його мати і дружина потрапили до лікарні у важкому стані.
Пізніше стало відомо, що Михайло Єфремов відмовився визнавати свою провину в аварії.
У МВС повідомили про завершення розслідування щодо Єфремова у справі про смертельне ДТП на Смоленській площі. Йому було пред'явлено звинувачення в остаточній редакції за статтею 264 ч. 4 КК РФ. З цієї частини Єфремову загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.