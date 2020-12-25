Стало відомо, скільки дружин і дітей було у Кернеса. Фото сім'ї
Життя померлого мера Харкова Геннадія Кернеса було насичене безліччю яскравих подій не тільки в політичній діяльності, але і на особистому фронті. Як з'ясувалося, чоловік був тричі одружений, має трьох дітей, а також сестру-близнючку.
Крім того, у глави Харкова є 11-річна донька Соня, яка проживає разом зі своєю мамою в Лондоні. Про це повідомляє "ТСН".
Так, першою дружиною покійного мера була Оксана Василенко, в шлюбі з якою він перебував з 1982 по 1985 роки. У пари є спільний син Кирило – зараз йому 38 років, він має двоє дітей по імені Кіра і Лука.
Потім у цивільному шлюбі Кернес прожив з Галиною Приваловою. У них є син Данило, який є підприємцем і має двоє дітей.
Третьою дружиною померлого мера Харкова була Оксана Гайсинська – донька колишнього прокурора Києва Юрія Гайсинського. Спільних дітей у подружжя не було, але від попереднього шлюбу його кохана мала 26-річного сина Родіона, якого Кернес називав своїм сином.
Пізніше стало відомо, що у міського голови Харкова також є 11-річна донька. Її звуть Соня, і живе вона разом з мамою в Лондоні.
Як розповів бізнесмен Павло Фукс, дівчинка є "просто копією" свого батька, а сини Кернеса підтримують стосунки з сестрою.
Крім того, син Кернеса Данило Привалов повідомив в інтерв'ю "Стране", що у його батька є сестра-близнючка Вікторія, яка проживає в Москві. Він зазначив, що вони дуже схожі між собою.
Відомо, що до 2013 року Вікторія Кернес значилася як приватний підприємець у Москві – вона торгувала одягом і взуттям.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Геннадія Кернеса, який помер через ускладнення від COVID-19, поховали на центральній алеї місцевого кладовища №2.
У Харкові натовп людей прийшов провести в останню путь мера.
Попрощатися з Кернесом приїхали також екснардепи Євген Мураєв, Михайло Добкін, а також чинний позафракційний парламентарій Вадим Новинський.