Стало відомо, скільки дружин і дітей було у Кернеса. Фото сім'ї

Софія Ковнір Люди 19:58, 25.12.2020 Оновлено: 20:05, 25.12.2020

Життя померлого мера Харкова Геннадія Кернеса було насичене безліччю яскравих подій не тільки в політичній діяльності, але і на особистому фронті. Як з'ясувалося, чоловік був тричі одружений, має трьох дітей, а також сестру-близнючку.

Крім того, у глави Харкова є 11-річна донька Соня, яка проживає разом зі своєю мамою в Лондоні. Про це повідомляє "ТСН".

Так, першою дружиною покійного мера була Оксана Василенко, в шлюбі з якою він перебував з 1982 по 1985 роки. У пари є спільний син Кирило – зараз йому 38 років, він має двоє дітей по імені Кіра і Лука.

Сини Кернеса Кирило і Данило
stopcor.org

Потім у цивільному шлюбі Кернес прожив з Галиною Приваловою. У них є син Данило, який є підприємцем і має двоє дітей.

Геннадій Кернес і Галина Привалова
Facebook Привалової

Третьою дружиною померлого мера Харкова була Оксана Гайсинська – донька колишнього прокурора Києва Юрія Гайсинського. Спільних дітей у подружжя не було, але від попереднього шлюбу його кохана мала 26-річного сина Родіона, якого Кернес називав своїм сином.

Оксана Гайсинська і син Родіон
Instagram Гайсинської

Пізніше стало відомо, що у міського голови Харкова також є 11-річна донька. Її звуть Соня, і живе вона разом з мамою в Лондоні.

Як розповів бізнесмен Павло Фукс, дівчинка є "просто копією" свого батька, а сини Кернеса підтримують стосунки з сестрою.

За інформацією ЗМІ, донька Кернеса була минулого року на Меморіалі
2day.kh.ua

Крім того, син Кернеса Данило Привалов повідомив в інтерв'ю "Стране", що у його батька є сестра-близнючка Вікторія, яка проживає в Москві. Він зазначив, що вони дуже схожі між собою.

Відомо, що до 2013 року Вікторія Кернес значилася як приватний підприємець у Москві – вона торгувала одягом і взуттям.

Сестра-близнючка Геннадія Кернеса
РБК

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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