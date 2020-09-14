Стало відомо, що Корольова погрожувала вагітній від Тарзана дівчині

Російська співачка українського походження Наташа Корольова, якій СБУ заборонила в'їзд у країну, погрожувала вагітній коханці її чоловіка Сергія Глушка (Тарзана).

Про це повідомив адвокат Вадим Лялін у коментарі виданню "Комсомольська правда". За його словами, вагітна подруга стриптизера ховається через залякування та ні з ким не виходить на зв'язок.

"Наскільки мені відомо, їй також надходять погрози з боку Наташі Корольової. Історія може розвиватися непередбачувано", – розповів Лялін, якого попросили допомогти представники дівчини.

Тарзан з вагітною коханкою. KP.RU

Відзначимо, що в Корольової зникли прикраси і гроші з квартири, коли вона була у відпустці. Поки артистка відпочивала, в гості до чоловіка прийшли малознайомі дівчата, яких запідозрили в крадіжці. Проте одна з дівчат запевнила, що вагітна від Тарзана, а заява про викрадення – це жіноча помста.

Згодом співачка опублікувала в сторіз на своїй сторінці в Instagram повідомлення своєї пресслужби, в якому відзначається, що в подруг Глушка можуть також бути особисті фото та відео пари. Корольова запевнила, що в її будинок проникли з метою шантажу. Тому подружжя хоче через суд домогтися, щоб всі незаконно зібрані матеріали були видалені. Проте Лялін пояснив, що їхні вимоги неможливо виконати.

Заява пресслужби співачки. Instagram Наташа Корольова

"Відповідно до чинного законодавства, пані Корольова і її чоловік є публічними особистостями, і ті вимоги, які вони намагаються реалізувати, судом не будуть сприйняті. Тому що їхні фото є у відкритому доступі – щоб їх заборонити, треба видалити знімки з усього Інтернету, а це навіть чисто технічно малоймовірно", – заявив юрист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Корольова розповіла, що через пандемію коронавірусу була змушена закрити мережу салонів краси і фітнес-центри.