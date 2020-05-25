Стало відомо про змову королівської сім'ї проти Маркл: несподівані подробиці

Анна Міхно люди 09:58, 25.05.2020 Оновлено: 10:00, 25.05.2020

Меган Маркл переконана, що королівська сім'я будувала проти неї змову. Саме тому вона переконала принца Гаррі покинути Великобританію.

Про це в інтерв'ю Sunday Times Magazine розповіли друзі пари.

Меган Маркл
spletnik.ru

Так, повідомляється, що Меган відчувала ворожість з боку інших членів королівської сім'ї.

"Я думаю, що вона відчувала себе сторонньою з самого початку. Це було не те життя, до якого вона звикла, і вона хотіла піти. Через відчуття ворожості вона буквально опинилася в ізоляції, коли переїхала в заміську резиденцію членів королівської сім'ї Фрогмор-хаус незадовго до народження сина", – розповів в інтерв'ю один із співрозмовників.

Меган Маркл і принц Гаррі
townandcountrymag.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Меган Маркл і принц Гаррі почали повертати в британську казну гроші, які вони витратили на ремонт Фрогмор-хауса. Це 2,4 млн фунтів стерлінгів.

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