Стало відомо про зарозумілість Пугачової і Галкіна в Юрмалі

Примадонна російської естради Алла Пугачова і її чоловік, шоумен Максим Галкін відмовилися відповідати на питання журналістів на відкритті фестивалю "Рандеву" Лайми Вайкуле.

Судячи з відео з Instagram, Пугачова і Галкін дозволили себе знімати і навіть позували на камери, а ось журналістів пара образила, так як, відмовилася відповідати на питання.

Коли хтось із журналістів запитав, чи подобається їх дітям Лізі і Гаррі в Юрмалі, Пугачова і Галкін це проігнорували.

Галкін і Пугачова поспішають до Вайкуле fakty.ua

Алла Пугачова і Максим Галкін fakty.ua

Алла і Максим з дітьми Instagram Галкіна

Алла і Максим Instagram Пугачової

Це не вперше за останні місяці співачка потрапляє в незручну ситуацію. Так, Пугачова спровокувала скандал через те, що проїхалася на машині по перону Ризького вокзалу в Москві.

Примадонна під'їхала прямо до вагону на лімузині, через що на неї полилася рікою критика користувачів. Пугачову звинуватили в "панських замашках" і порівняли з Путіним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Примадонна російської естради Алла Пугачова і її чоловік, шоумен Максим Галкін стали почесними гостями на відкритті фестивалю "Рандеву" Лайми Вайкуле.

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