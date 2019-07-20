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Стало відомо про зарозумілість Пугачової і Галкіна в Юрмалі

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Примадонна російської естради Алла Пугачова і її чоловік, шоумен Максим Галкін відмовилися відповідати на питання журналістів на відкритті фестивалю "Рандеву" Лайми Вайкуле.

Судячи з відео з Instagram, Пугачова і Галкін дозволили себе знімати і навіть позували на камери, а ось журналістів пара образила, так як, відмовилася відповідати на питання.

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Коли хтось із журналістів запитав, чи подобається їх дітям Лізі і Гаррі в Юрмалі, Пугачова і Галкін це проігнорували.

Галкін і Пугачова поспішають до Вайкуле

Галкін і Пугачова поспішають до Вайкуле

fakty.ua

Алла Пугачова і Максим Галкін

Алла Пугачова і Максим Галкін

fakty.ua

Алла і Максим з дітьми

Алла і Максим з дітьми

Instagram Галкіна

Алла і Максим

Алла і Максим

Instagram Пугачової

Це не вперше за останні місяці співачка потрапляє в незручну ситуацію. Так, Пугачова спровокувала скандал через те, що проїхалася на машині по перону Ризького вокзалу в Москві.

Примадонна під'їхала прямо до вагону на лімузині, через що на неї полилася рікою критика користувачів. Пугачову звинуватили в "панських замашках" і порівняли з Путіним.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Примадонна російської естради Алла Пугачова і її чоловік, шоумен Максим Галкін стали почесними гостями на відкритті фестивалю "Рандеву" Лайми Вайкуле.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Особи
Максим Галкін Алла Пугачова
Місце
Латвія Юрмала
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Новость в чем?! Что это в Юрмале Новость?))))
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