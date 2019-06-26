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Стало відомо про загибель учасника знаменитих "Піснярів": архівні фото і відео

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Загинув білоруський музикант Аркадій Іванівський, який був останнім гітаристом знаменитих "Піснярів " до розпаду ансамблю.

Як повідомила Белта, музикант потонув 24 червня. Обставини події уточнюються. Прощання з ним відбудеться в Мінську.

Аркадій Іванівський (зліва)

Аркадій Іванівський (зліва)

Белта

В ансамблі Володимира Мулявіна "Пісняри" Аркадій Іванівський виступав з 1996 року, змінивши на гітарному посту Віктора Молчанова. Він запам'ятався у виконанні сольних партій.

Аркадій Іванівський

Аркадій Іванівський

Скрін з відео

Зокрема, як і всі гітаристи колективу, виконував свою версію інструментального вступу до "Крику птиці". Там він пропрацював до розпаду колективу в 2003 році.

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Після цього він був старшим викладачем в Інституті сучасних знань імені Широкова на кафедрі художньої творчості і продюсерства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 червня стало відомо про смерть народної артистки РФ, мами актора Михайла Єфремова Алли Покровської.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

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Білорусь
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