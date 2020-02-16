Стало відомо про загибель автора саундтреків "Бригада" і "Бій з тінню"

Діджей, композитор, автор саундтреків "Бригада" і "Бій з тінню" Андрій Іванов загинув в Австралії, розбившись об скелі.
Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook журналіст Михайло Козирєв.
Андрій Іванов
intermedia.ru
"Андрій Іванов загинув. Потонув сьогодні в Австралії. Забрало океаном біля пляжу Бонді Біч у Сіднеї. Розбився об скелі. Дружину Юлю вдалося врятувати, а Андрюху – ні", – написав Козирєв.
Відзначимо, Андрій Іванов є одним з творців проекту Triplex, який спеціалізується на електронній музиці. У 2000 році проект прославився записом саундтреків до кінофільмів і телесеріалів.
Серед відомих реміксів Андрія Іванова можно виділити ремікс на саундтрек до фільму "Бригада", а також "Собака Баскервілей".
Крім того, серед великої кількості саундтреків була і композиція до фільму "Бій з тінню", записана разом с рок-гуртом Apocalyptica.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що відомий американський актор "золотої епохи Голлівуду" Кірк Дуглас помер 5 лютого в віці 103 років.
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