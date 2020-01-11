Палаци, яхти та десятки апартаментів: стало відомо про величезну спадщину султана Омана

Спадщина султана Омана Кабус бен Саїда, який помер на 79-му році життя, досить велика.

Так, він був одним з найбагатших монархів у світі, і міг собі дозволити величезну кількість палаців та апартаментів. Султану Кабусу належало 2 великих палаци в Салалі — Хісн та Аль-Мамура, палац в Барці, а також в Сухарі. Крім того, ранчо в Ес-Сібі та Барці, а також 5 яхт, повідомляє Livejournal.

Султан Омана Кабус бен Саїд Фото: fresher.ru

Палац Хісн Фото: enjourney.ru

Палац Хісн Фото: livejournal.com

Палац Аль-Мамура Фото: livejournal.com

Палац Аль-Мамура Фото: livejournal.com

Барка Фото: livejournal.com

Сухар Фото: livejournal.com

Фото: livejournal.com

Одним з найбільш відомих володінь султана є й офіційна резиденція в столиці Маскаті. Зазначається, що палац Аль-Алам з'явився на березі Османської затоки понад двісті років тому. Будувався він за указом Султана ібн Ахмеда, прямим нащадком якого був султан Кабус. Королівська резиденція відразу стала символом країни, її візитною карткою.

Палац Аль-Алам в Маскаті Фото: tonkosti.ru

Палац Аль-Алам в Маскаті Фото: tonkosti.ru

Біля палацу Аль-Алам в Маскаті Фото: allcastle.info

Протягом десятиліть свого існування палац неодноразово реставрували та ремонтували. Кожен правитель прагнув внести щось своє в зовнішній вигляд Аль-Алам. Свій сучасний вигляд комплекс отримав у 1972 році. Сам султан Кабус тут не жив, але користувався палацом для прийому почесних гостей та глав інших держав.

Біля палацу Аль-Алам Фото: livejournal.com

Палац Аль-Алам всередині Фото: livejournal.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, яку спадщину по собі залишив відомий російський шансоньє Віллі Токарєв.

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