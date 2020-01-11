Головна Новини
11 січня • оновлено в 10:58
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Палаци, яхти та десятки апартаментів: стало відомо про величезну спадщину султана Омана

1.8т
Читати матеріал російською

Спадщина султана Омана Кабус бен Саїда, який помер на 79-му році життя, досить велика.

Так, він був одним з найбагатших монархів у світі, і міг собі дозволити величезну кількість палаців та апартаментів. Султану Кабусу належало 2 великих палаци в Салалі — Хісн та Аль-Мамура, палац в Барці, а також в Сухарі. Крім того, ранчо в Ес-Сібі та Барці, а також 5 яхт, повідомляє Livejournal.

Султан Омана Кабус бен Саїд

Султан Омана Кабус бен Саїд

Фото: fresher.ru

Палац Хісн

Палац Хісн

Фото: enjourney.ru

Палац Хісн

Палац Хісн

Фото: livejournal.com

Палац Аль-Мамура

Палац Аль-Мамура

Фото: livejournal.com

Палац Аль-Мамура

Палац Аль-Мамура

Фото: livejournal.com

Барка

Барка

Фото: livejournal.com

Сухар

Сухар

Фото: livejournal.com

Палаци, яхти та десятки апартаментів: стало відомо про величезну спадщину султана Омана

Фото: livejournal.com

Новини
"Скоро нічого не залишиться": батько Фріске розкрив, куди Шепелєв витрачає мільйони зі спадщини співачки

Одним з найбільш відомих володінь султана є й офіційна резиденція в столиці Маскаті. Зазначається, що палац Аль-Алам з'явився на березі Османської затоки понад двісті років тому. Будувався він за указом Султана ібн Ахмеда, прямим нащадком якого був султан Кабус. Королівська резиденція відразу стала символом країни, її візитною карткою.

Палац Аль-Алам в Маскаті

Палац Аль-Алам в Маскаті

Фото: tonkosti.ru

Палац Аль-Алам в Маскаті

Палац Аль-Алам в Маскаті

Фото: tonkosti.ru

Біля палацу Аль-Алам в Маскаті

Біля палацу Аль-Алам в Маскаті

Фото: allcastle.info

Протягом десятиліть свого існування палац неодноразово реставрували та ремонтували. Кожен правитель прагнув внести щось своє в зовнішній вигляд Аль-Алам. Свій сучасний вигляд комплекс отримав у 1972 році. Сам султан Кабус тут не жив, але користувався палацом для прийому почесних гостей та глав інших держав.

Біля палацу Аль-Алам

Біля палацу Аль-Алам

Фото: livejournal.com

Палац Аль-Алам всередині

Палац Аль-Алам всередині

Фото: livejournal.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, яку спадщину по собі залишив відомий російський шансоньє Віллі Токарєв.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Крістіна Долматова
Місце
Оман
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
3
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги