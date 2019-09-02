Новини Реклама
2 вересня • оновлено в 12:56
Кожен знайде своє!
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

Стало відомо про тяжкий стан Розенбаума: чим він хворіє

1.3т Читати матеріал російською

Відомий російський шансоньє Олександр Розенбаум переніс важку хірургічну операцію.

Про це повідомив телеграм-канал BAZA. "Зараз він знаходиться в реанімації однієї з московських лікарень, у важкому стані. Операція тривала кілька годин і завершилася, за словами лікарів, успішно", - написали в каналі.

Новини
Трагічно помер дворазовий "Містер Олімпія" і кращий друг Шварценеггера
Стало відомо про тяжкий стан Розенбаума: чим він хворіє

Раніше вже нині покійний співак Йосип Кобзон розповів про те, що у Розенбаума був рак. Також подейкували, що у 67-річного Розенбаума серцева недуга через яку він іноді скасовує концерти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 серпня стало відомо про смерть шансоньє Віллі Токарєва. Він помер через онкологічне захворювання. Що примітно, в травні в ЗМІ також з'явилася інформація про його госпіталізацію.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Олександр Розенбаум
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...