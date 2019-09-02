Стало відомо про тяжкий стан Розенбаума: чим він хворіє

Відомий російський шансоньє Олександр Розенбаум переніс важку хірургічну операцію.

Про це повідомив телеграм-канал BAZA. "Зараз він знаходиться в реанімації однієї з московських лікарень, у важкому стані. Операція тривала кілька годин і завершилася, за словами лікарів, успішно", - написали в каналі.

Раніше вже нині покійний співак Йосип Кобзон розповів про те, що у Розенбаума був рак. Також подейкували, що у 67-річного Розенбаума серцева недуга через яку він іноді скасовує концерти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 серпня стало відомо про смерть шансоньє Віллі Токарєва. Він помер через онкологічне захворювання. Що примітно, в травні в ЗМІ також з'явилася інформація про його госпіталізацію.

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