Стало відомо про темне минуле коханки Жигунова

У нової обраниці російського актора Сергія Жигунова Вікторії Ворожбит, виявляється, є судимість.

Про це розповіли знайомі жінки виданню "КП". За словами інсайдерів, Ворожбит отримала її в середині нульових, бувши керівником виборчого штабу одного з депутатів міської Думи Владивостока. Тоді на Вікторію та її шефа поскаржився в прокуратуру інший кандидат в депутати. Він заявляв, нібито найняті ними люди погрожували розправою його родині, якщо він не зніме свою кандидатуру з виборів.

Вікторія Ворожбит Фото: instagram/vikavorozhbit

Зазначається, що Ворожбит була засуджена за "перешкоджання здійсненню виборчих прав, разом з підкупом і погрозою застосування насильства". Однак за фактом Вікторія та її бос відбулися лише серйозними штрафами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нова обраниця Сергія Жигунова Вікторія Ворожбит прокоментувала свою схожість з колишньою коханою артиста Анастасією Заворотнюк.

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