Стало відомо про таємний заповіт Майкла Джексона

Колишній агент поп-співака Майкла Джексона Реймон Бейн заявила, що музикант за пару років до смерті написав таємний заповіт.

За словами жінки, документ був складений ще у 2006 році і мав замінити собою нинішній заповіт, датований 2002 роком. Бейн стверджує, що в документі співак докладно написав, як треба зберігати його спадок, і що вона була присутня при нотаріальному завіренні паперів, повідомляє Independent.

Майкл Джексон Фото: iz.ru

"Я хотіла, я сподівалася і молилася, щоб заповіт Майкла Джексона від 6 жовтня 2006 був знайдений, розкритий, виявлений, скинутий з неба", — поділилася Бейн.

На даний момент про місцезнаходження таємного документа нічого не відомо. Зазначимо, що згідно із заповітом Джексона від 2002 року, активи співака перейшли сімейному трасту, а законним опікуном трьох дітей стала його мати Кетрін Джексон. На момент складання документа майно співака оцінювалося в 500 мільйонів доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екс-дружина поп-співака Майкла Джексона Деббі Роу, яка народила "королю" двох дітей, зізналася, що ніколи не мала інтимної близькості зі знаменитим чоловіком.

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