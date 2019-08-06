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Стало відомо про таємні заручини Ді Капріо з донькою Аль Пачіно: як вона виглядає

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Стало відомо про таємні заручини голлівудського актора Леонардо Ді Капріо з прийомною донькою Аль Пачіно Камілою Морроне.

Як повідомляє The Boston Globe, поки ні сам артист, ні його обраниця чутки не прокоментували. Однак Леонардо і Каміла проводять разом увесь вільний час, а друзі Ді Капріо стверджують, що він ніколи не був такий щасливий.

Зазначається, що важливу роль в заручинах одного з найяскравіших холостяків Голлівуду зіграв Бред Пітт. Актори здружилися в процесі зйомок фільму Квентіна Тарантіно "Одного разу в Америці". За словами видання, Леонардо сумнівався в тому, чи варто робити Камілі пропозицію, але Пітт підштовхнув колегу до важливого кроку.

Стало відомо про таємні заручини Ді Капріо з донькою Аль Пачіно: як вона виглядає
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Каміла Морроне — аргентинська актриса і фотомодель. Вона народилася в Буенос-Айресі, але вже в дитинстві переїхала з родиною в Лос-Анджелес. Її батьки працювали в шоу-бізнесі: вони знімалися в кіно, серіалах і рекламі, але неймовірних висот на цьому терені не досягли, хоча і стали "широко відомими у вузьких колах".

Стало відомо про таємні заручини Ді Капріо з донькою Аль Пачіно: як вона виглядає

Каміла Морроне

Фото з Instagram

Стало відомо про таємні заручини Ді Капріо з донькою Аль Пачіно: як вона виглядає

Каміла Морроне

Фото з Instagram

Стало відомо про таємні заручини Ді Капріо з донькою Аль Пачіно: як вона виглядає

Каміла Морроне

Фото з Instagram

Коли Камілі було 10 років, її мати пішла від чоловіка до голлівудського актора і улюбленця мільйонів жінок Аль Пачіно. Різниця між новими закоханими складала 30 років, втім, це ніяк не завадило їхньому сімейному щастю. За однією з версій, саме завдяки Аль Пачіно Каміла познайомилася з Леонардо Ді Капріо: актори близько дружать протягом багатьох років.

Стало відомо про таємні заручини Ді Капріо з донькою Аль Пачіно: як вона виглядає

Каміла Морроне

Фото з Instagram

Стало відомо про таємні заручини Ді Капріо з донькою Аль Пачіно: як вона виглядає

Каміла Морроне

Фото з Instagram

Стало відомо про таємні заручини Ді Капріо з донькою Аль Пачіно: як вона виглядає

Каміла Морроне

Фото з Instagram

Стало відомо про таємні заручини Ді Капріо з донькою Аль Пачіно: як вона виглядає

Каміла Морроне

Фото з Instagram

Також зазначимо, що в портфоліо Каміли вже є обкладинка турецького Vogue, зйомка у зіркового фотографа Маріо Тестіно, який, до всього іншого, знімає портрети для королівської сім'ї Великобританії, робота для PINK by Victoria Secret і Urban Outfitters. Кілька років тому дівчина дебютувала на подіумі — їй запропонували взяти участь в показі Moschino's 2Resort Collection 2017.

Стало відомо про таємні заручини Ді Капріо з донькою Аль Пачіно: як вона виглядає

Каміла Морроне

Фото з Instagram

Стало відомо про таємні заручини Ді Капріо з донькою Аль Пачіно: як вона виглядає

Каміла Морроне

Фото з Instagram

Стало відомо про таємні заручини Ді Капріо з донькою Аль Пачіно: як вона виглядає

Каміла Морроне

Фото з Instagram

Стало відомо про таємні заручини Ді Капріо з донькою Аль Пачіно: як вона виглядає

Каміла Морроне

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Леонардо Ді Капріо висловився про пожежі, які охопили ліси в Сибіру. Популярний артист зробив заяву в Instagram.

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Особи
Леонардо Ді Капріо Аль Пачіно
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