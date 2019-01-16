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Стало відомо про таємне весілля депутата Ради

2.4тЧитати матеріал російською

Депутат Верховної Ради України від БПП Наталія Агафонова таємно вийшла заміж. Її обранцем став заступник голови адміністрації президента Віталій Ковальчук.

На сайті Ради екс-Агафонова вже значиться як Наталія Ковальчук. Про таємне одруження політиків повідомила журналістка каналу "1+1" Ольга Василевська, написавши про це пост на своїй сторінці у Facebook.

"А ще вчора вона була Агафоновою! Краща подруга Юлії Льовочкіної – нова дружина заступника голови АП Ковальчука", – уточнила Василевська.

Наталія Агафонова

Наталія Агафонова

Скріншот з сайту Верховної Ради

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Подруга Лещенка у Раді вийшла заміж: подробиці весілля нардепа

Де і коли відбулася церемонія одруження поки невідомо. Зазначимо, що 41-річна Наталія уже була заміжня, від першого шлюбу у неї залишилися двоє дітей.

Наталія Агафонова

Наталія Агафонова

LB.ua

Наталія Агафонова

Наталія Агафонова

Українська правда

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Льовочкін — холостяк: екс-дружина політика вийшла заміж

49-річний Ковальчук також був одружений: у грудні 2017 року він розлучився із дружиною. Екс-подружжя має трьох дітей – двох синів і доньку. Раніше ЗМІ повідомляли, що причиною розлучення пари стала інша жінка. Ймовірно, подружжя могло розлучитися через Агафонову.

Віталій Ковальчук

Віталій Ковальчук

president.gov.ua

Віталій Ковальчук із колишньою дружиною

Віталій Ковальчук із колишньою дружиною

Українська правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в українських ЗМІ з'явилися чутки про розставання народних депутатів Олени Кошелевої (РПЛ) і Давида Макар'яна (БПП), які чекають спільну дитину.

Пізніше пара оприлюднила відеозвернення, у якому спростувала розрив своїх відносин.

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Тема
новини України
Особи
Наталія АгафоноваВіталій Ковальчук
Теги
Верховна Рада УкраїниВерховна Рада України
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