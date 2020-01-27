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27 січня • оновлено в 18:18
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Стало відомо про страшну ДТП в місці, де зникла актриса Андрейченко

8.1т
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У ЗМІ з'явилася інформація, що неподалік від міста Тулум (Мексика), де раніше зникла російська актриса Наталія Андрейченко, невідома жінка потрапила в ДТП.

Як повідомляє Riviera Maya News, жінка була за кермом синього Nissan, на якому на повній швидкості врізалася у вантажівку. Зазначається, що вона отримала серйозні травми. Невідому госпіталізували у важкому стані.

Наталя Андрейченко

Наталя Андрейченко

Фото: instagram/natalya_andreychenko

Невдовзі з'ясувалося, що ця ДТП трапилася днем раніше, ніж втратився зв'язок із Андрейченко. Тому близькі й далі продовжують шукати артистку. Про це на сторінці зірки в Instagram написав її PR-директор Ян Трунцев.

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Наталя Андрейченко

Наталя Андрейченко

Фото: instagram/natalya_andreychenko

"Це фейкове повідомлення. Людина надіслала, переплутавши день аварії. Це трапилося все в п'ятницю, а Наталя зникла в суботу вдень", – написав Трунцев.

Стало відомо про страшну ДТП в місці, де зникла актриса Андрейченко
Стало відомо про страшну ДТП в місці, де зникла актриса Андрейченко

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Наталя Андрейченко розповіла подробиці про те, як в юності стала жертвою зґвалтування. В інтерв'ю вона пригадала, як у 18 років поверталася після репетиції на таксі. Але водій раптово повернув зі шляху, після чого накинувся на дівчину.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Наталя Андрейченко
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Гоша Злой
Гоша Злой
кто это?
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Костюков Олег
Костюков Олег
Гоша Злой, фильм Мэри Поппинс смотрел когда-нибудь?
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