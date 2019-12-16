Стало відомо про стан сина Валерії після трьох аварій

Російський музичний продюсер Йосип Пригожин розповів про самопочуття молодшого сина дружини — співачки Валерії — Арсенія Шульгіна та його коханої Ліани, які разом потрапили в страшну ДТП.

Так, за словами знаменитості, дівчині зробили важку операцію на руці. Що стосується хлопця, то у нього розхитані зуби та порвана губа. Нагадаємо, що після цієї аварії Арсеній потрапив у ще дві, проте, як зазначив Пригожин, він почувається нормально. Про це повідомляє Starhit.

Валерія з сином і Йосип Пригожин Фото: woman.ru

"Ліані зробили дуже важку операцію на руці — вона тривала три з гаком години. Лікар сказав, що за складністю це було друге таке втручання в його багаторічній практиці. Поставили залізні штифти, щоб кістки зрослися, виймати їх будуть тільки через 1,5 року. Пишаюся сином, він справжній чоловік! Підтримує Ліану, підбадьорює, весь час з нею поруч, хоча йому самому вже немає гострої потреби перебувати в клініці. Зубами Арсеній поки не займався, як тільки спаде припухлість із губ, відразу приступить до цього питання", — зазначив Пригожин.

Крім того, він додав, що все лікування Арсеній оплачує самостійно.

Арсеній Шульгін і його кохана Ліана Фото: starhit.ru

"Все лікування Арсеній оплачує сам, хлопець самостійний — я про такі речі його тепер навіть не питаю, хоча думаю, суми там немаленькі", — підсумував Пригожин.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У ніч на 8 грудня Арсеній Шульгін потрапив у ДТП на трасі між Москвою і Санкт-Петербургом. Автівкою, де на задньому сидінні спав син Валерії, кермувала його дівчина Ліана. Траса була слизькою. Дівчина в'їхала у відбійник. У підсумку вона зламала руку, а Шульгін отримав травму обличчя.

У п'ятницю 13-го Арсеній знову потрапив в ДТП. Інцидент трапився, коли хлопець їхав додому після виписки з лікарні.

15 грудня син Валерії потрапив в третю аварію. Однак він зазначив, що автомобілі лише злегка зачепили один одного й учасники аварії вирішили не викликати співробітників поліції.

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