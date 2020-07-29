Стало відомо про стан секс-символу СРСР Кондулайнен після інсульту

Стан радянської і російської актриси, секс-символу СРСР Олени Кондулайнен покращився. З реанімації її перевели в звичайну палату.

Раніше стало відомо про те, що Кондулайнен знаходиться в критичному стані і лікарі не бачили позитивної динаміки. Через добу актрисі стало помітно краще, пише "Комсомольская правда".

"Тільки що Олену перевели з реанімації в звичайну палату. Лікарі Боткінської лікарні нам повідомили, що її стан помітно покращився", – розповіли в адміністрації театру, де працювала Олена.

Олена Кондулайнен перенесла інсульт Комсомольська правда

Нагадаємо, Олена Кондулайнен народилася в 1958 році. Вона знялася більш ніж в 40 фільмах і серіалах, серед них – "Сто днів до наказу", "Звіробій", "8 побачень" та "Інтерни". У 2002 році актриса удостоїлася звання заслуженої артистки РФ.

Також відзначимо, Кондулайнен однією з перших в Союзі стала зніматися оголеною. Вона повністю роздяглася у фільмі "100 днів до наказу".

Як повідомляв OBOZREVATEL 24 липня актрисі Олені Кондулайнен стало погано в ресторані "Пори року" в ЦПКіВ ім. Горького, де проходив випускний вечір школярів. Під час промови артистка відчула гостре нездужання – у неї з'явилися головний біль і порушення мови. Медиків Олені викликав офіціант, у неї діагностували інсульт.