Стало відомо про стан хворої на коронавірус Бабкіної

Марія Дідик люди 23:22, 21.04.2020 Оновлено: 23:33, 21.04.2020

Російська співачка Надія Бабкіна, яка проходить лікування від двосторонньої пневмонії викликаної коронавірусом, перебуває у відділенні кардіореанімації однієї з московських клінік.

Нещодавно зірку відключили від апарата ШВЛ, але виписувати її поки рано, пише "СтарХит".

"Зараз у Надії Георгіївни дещо загальмований рівень свідомості, спілкується вона мляво – жестами, знаками, плюс має місце депресія, пов'язана з тривалим перебуванням у стаціонарі. Про виписку поки немає й мови, але те, що в 70 років при такому тотальному ураженні легенів її "зняли з труби" – відключили від ШВЛ – уже велика перемога!" – повідомили в лікарні.

Артистці продовжують проводити противірусну та антибактеріальну терапію, яку кілька разів змінювали. У лікарів викликала побоювання тахіаритмія, тому вони стежать за показами серця Бабкіної. Зараз артистка дихає через спеціальну трубку, вставлену в шию, харчується, як і раніше, через зонд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, скільки коштує лікування Надії Бабкіної в приватній клініці.

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