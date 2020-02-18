Стало відомо про стан госпіталізованого Діброва

Російський телеведучий Дмитро Дібров, який у понеділок, 17 лютого, був екстрено госпіталізований під час прем'єри фільму, спростував інформацію про те, що в нього трапився напад епілепсії.

Так, у коментарі КП Дібров заявив, що просто втратив свідомість.

"Сидів, обговорював з Мішею Горєвим виставу, яку ми затіяли про телебачення. Ну і так просто... Просто помутніння. Льоня (Якубович) все організував, і мене на "швидкій" доставили", – говорить Дібров.

Дмитро Дібров teleprogramma.pro

Крім того, Дібров спростував заяву про те, що у нього був напад епілепсії: "Яка епілепсія! Вони вже не знають, що придумати".

Зараз телеведучий знаходиться в Боткінській лікарні:

"Ну послухайте, чому б мені й не похворіти трошки. Ну 60 років – уявіть, колего! Я зараз у Боткінській, різні кардіограми проходжу, МРТ, все в порядку. Це скоріше профілактика, ніж лікування. Та й нема від чого мені лікуватися, це ж непритомність – з кожним може трапитися ".

Дмитро Дібров fakty.ua

Також прокоментувала стан телеведучого і його дружина Поліна. На своїй сторінці в Instagram жінка опублікувала пост:

"Друзі, не хвилюйтеся! У нас все добре. Дмитро – козак, сильний і міцний! З усіма буває. А ми з татом поруч, дбаємо!"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російську актрису Людмилу Максакову госпіталізували в Москві через глаукому.

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