Стало відомо про стан госпіталізованого Діброва

Російський телеведучий Дмитро Дібров, який у понеділок, 17 лютого, був екстрено госпіталізований під час прем'єри фільму, спростував інформацію про те, що в нього трапився напад епілепсії.
Так, у коментарі КП Дібров заявив, що просто втратив свідомість.
"Сидів, обговорював з Мішею Горєвим виставу, яку ми затіяли про телебачення. Ну і так просто... Просто помутніння. Льоня (Якубович) все організував, і мене на "швидкій" доставили", – говорить Дібров.
Дмитро Дібров
teleprogramma.pro
Крім того, Дібров спростував заяву про те, що у нього був напад епілепсії: "Яка епілепсія! Вони вже не знають, що придумати".
Зараз телеведучий знаходиться в Боткінській лікарні:
"Ну послухайте, чому б мені й не похворіти трошки. Ну 60 років – уявіть, колего! Я зараз у Боткінській, різні кардіограми проходжу, МРТ, все в порядку. Це скоріше профілактика, ніж лікування. Та й нема від чого мені лікуватися, це ж непритомність – з кожним може трапитися ".
Дмитро Дібров
fakty.ua
Також прокоментувала стан телеведучого і його дружина Поліна. На своїй сторінці в Instagram жінка опублікувала пост:
"Друзі, не хвилюйтеся! У нас все добре. Дмитро – козак, сильний і міцний! З усіма буває. А ми з татом поруч, дбаємо!"
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російську актрису Людмилу Максакову госпіталізували в Москві через глаукому.
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