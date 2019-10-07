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7 жовтня • оновлено в 18:04
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Стало відомо про смерть зірки серіалу "Білий комірець"

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Американська актриса і співачка Дайенн Керрол, відома за роллю в серіалі "Білий комірець", померла у віці 84 років.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter. Перед смертю артистка боролася з онкологічним захворюванням. Вона померла в себе вдома у Лос-Анджелесі.

Дайен Керрол і Метт Бомер

Дайен Керрол і Метт Бомер

Скрін з відео

Дайенн Керрол виконала головну роль у ситкомі "Джулія" та фільмі "Клодін", з'явилася в стрічках "Чи любите ви Брамса?", "Поквап захід" і "Притулок Єви", а також знялася у серіалах "Династія", "Інший світ", "Анатомія пристрасті" і "Білий комірець".

Стало відомо про смерть зірки серіалу "Білий комірець"
Стало відомо про смерть зірки серіалу "Білий комірець"
Стало відомо про смерть зірки серіалу "Білий комірець"
Стало відомо про смерть зірки серіалу "Білий комірець"
Стало відомо про смерть зірки серіалу "Білий комірець"
Новини
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Стало відомо про смерть зірки серіалу "Білий комірець"
Стало відомо про смерть зірки серіалу "Білий комірець"
Стало відомо про смерть зірки серіалу "Білий комірець"
Стало відомо про смерть зірки серіалу "Білий комірець"

У 1962-му Керрол стала першою темношкірою американкою, яка отримала премію "Тоні" як найкраща актриса за роль у бродвейському мюзиклі. У 1975-му вона була номінована на премію "Оскар" за роль у картині "Клодін".

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома американська актриса Сільвія Майлз померла в Нью-Йорку у віці 94 років. Вона також прославилася роллю у серіалі "Секс у великому місті".

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Місце
США
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