Стало відомо про смерть зірки серіалу "Білий комірець"

Американська актриса і співачка Дайенн Керрол, відома за роллю в серіалі "Білий комірець", померла у віці 84 років.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter. Перед смертю артистка боролася з онкологічним захворюванням. Вона померла в себе вдома у Лос-Анджелесі.

Дайен Керрол і Метт Бомер Скрін з відео

Дайенн Керрол виконала головну роль у ситкомі "Джулія" та фільмі "Клодін", з'явилася в стрічках "Чи любите ви Брамса?", "Поквап захід" і "Притулок Єви", а також знялася у серіалах "Династія", "Інший світ", "Анатомія пристрасті" і "Білий комірець".

У 1962-му Керрол стала першою темношкірою американкою, яка отримала премію "Тоні" як найкраща актриса за роль у бродвейському мюзиклі. У 1975-му вона була номінована на премію "Оскар" за роль у картині "Клодін".

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома американська актриса Сільвія Майлз померла в Нью-Йорку у віці 94 років. Вона також прославилася роллю у серіалі "Секс у великому місті".

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