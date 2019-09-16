Стало відомо про смерть народного артиста РРФСР

Стало відомо про смерть заслуженого і народного артиста РРФСР Юрія Количева в віці 90 років.

Як повідомив РЕН ТВ, актора виявили в його квартирі. За попередньою інформації, він помер від природних причин. Інші подробиці не наводяться.

Юрій Количев Известия

З 1957 року Количев служив в "Ленкомі", за роки роботи зіграв більш ніж у півсотні вистав. Там він зіграв близько 50 ролей. Актор був зайнятий в таких знаменитих постановках як "Блазень Балакірєв", "Поминальна молитва", "Тартюф", "У списках не значився", "Вишневий сад" і багатьох інших.

Його голосом говорять герої кількох мультиплікаційних і художніх фільмів.

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