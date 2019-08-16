Стало відомо про смерть народного артиста Росії, композитора Романа Леденева, який помер 15 серпня у віці 88 років.

Про його смерть на своєму сайті оголосив в п'ятницю, 16 серпня, Союз кінематографістів Росії.

"Для багатьох з нас він був улюбленим учителем і старшим другом ... Чудовий майстер, якому підвладні різні музичні жанри, в тому числі і кіномузика", - йдеться в повідомленні.

Роман Леденьов МК

Леденев відомий по музиці для фільмів "Спека", "Крила", "Початок невідомого століття" і "В тринадцятій годині ночі". Також він працював над такими картинами, як "Дядечків сон", "Вся королівська рать", "Дивна жінка" і "Поема про крила".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії на 85 році життя помер музикант, народний артист Віллі Токарєв.

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