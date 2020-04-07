Стало відомо про смерть ексдружини зірки 90-х Малініна

Син російського співака й зірки 90-х Олександра Малініна Микита повідомив сумну новину: його мама й перша дружина артиста Інна Курочкіна померла.

Про це Микита написав на своїй сторінці в Instagram.

Олександр Малінін mirnov.ru

Зокрема, у своїй соцмережі хлопець опублікував кілька архівних фотографій Інни і зворушливо привітав маму з 60-річчям. Крім того, Малінін написав, що жінки не стало в січні цього року.

"Сьогодні мамі 60 років! На жаль, вона покинула нашу планету три місяці тому. Вона була людиною з великим серцем! Людина, яка навчила мене любити, навчила бути чесним і сильним! Бережіть ваших рідних", – написав Микита Малінін.

Зазначимо, що Олександр Малінін був одружений з Інною Курочкіною ще в юності, тоді дівчина грала на скрипці у ВІА "Поющие гитары". Микита з'явився на світ у вересні 1983 року.

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