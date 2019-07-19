Стало відомо про смерть актора серіалу "Каменська"

Білоруський актор, зірка серіалу "Каменська" Августин Милованов помер у віці 82 років.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби мінського Національного академічного театру імені Янки Купали.

Кадр з серіалу "Каменська-2" kino-teatr.ru

"19 липня пішов з життя наш колега, друг, натхненник, учитель і неймовірної сили артист серпня Лазаревич Милованов", - йдеться в повідомленні.

"Державний кордон" (1980-1988) kino-teatr.ru

Августин Милованов народився в 1937 році в Сталінграді. У 1961 році закінчив Білоруський театрально-художній інститут. Пряцював в театрах Волгограда і Вітебська, потім - провідний актор Національного академічного театру імені Янки Купали.

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За своє життя актор знявся в таких популярних фільмах і серіалах, як "Руїни стріляють", "Вся королівська рать", "Зимородок", "Бронзовий птах", "Державний кордон", "Люди на болоті", "Записки юного лікаря", "Каменська".

У 2012 році Милованов переніс мікроінсульт і покинув сцену

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Одесі помер відомий 29-річний ведучий з Дніпра Євген Щербаков. Чоловік випав з вікна квартири на 17-му поверсі, в яку тільки недавно заселився. Медики, які прибули на місце НП, лише констатували смерть.

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