Стало відомо про серйозну хворобу у 75-річного Юрія Антонова

Відомий радянський і російський співак Юрій Антонов розповів про серйозні проблеми зі здоров'ям. Він переніс кілька операцій на нозі через травму коліна, після чого виникли ускладнення.

Так, артист відзначив, що поки немає ніяких поліпшень і через постійно болю він практично не виходить з дому і скасував свої концерти. Про це пише "Комсомольська правда".

Антонов вказав, що він серйозно травмувався ще в 2018 році, до цих пір поліпшень не спостерігається.

"Я в ізоляції з січня перебував. У мене проблеми зі здоров'ям почалися раніше пандемії. Процес лікування виявився тривалим, я не був до цього готовий. Довелося скасувати запланований концерт в Кремлі. Реабілітація затягнулася, змін на краще немає, нога болить", – розповів Юрій Антонов.

Нагадаємо, в середині липня 2020 року стало відомо, що Юрій Антонов був екстрено госпіталізований. Артистові провели термінову операцію на коліні. За його словами, біль в нозі став нестерпним.

"Операція пройшла успішно, тепер буду відновлюватися. Дійсно в мене вже були проблеми з коліном. Але тоді мене турбував меніск. А зараз вже зовсім інша історія. Давно коліно мене мучило, тому треба було вирішувати питання кардинально. Мені зробили серйозну операцію. Після операції було дуже боляче", – розповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, співак Юрій Антонов є самим дорогим артистом на корпоративах в Росії. Його виступ коштує близько 250 тисяч доларів, проте музикант вкрай рідко погоджується на виступи.