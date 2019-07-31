Стало відомо про розлучення в сім'ї Крутого

У ЗМІ повідомили про те, що в родині російського композитора Ігоря Крутого почалися проблеми. Так, зазначається, що його падчерка Вікторія розлучилася зі своїм чоловіком ресторатором Давидом Берковичем.

Раніше Вікторія часто публікувала в своєму Instagram спільні з чоловіком фото, а недавно знімки Берковича зникли зі сторінки. Про це повідомили в Telegram-каналі "Антиглянец".

Давид Беркович, Вікторія Крута і Ігор Крутой hellomagazine.com

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Крім того, останнім часом дівчина почала активно публікувати відверті знімки.

Як раніше писав OBOZREVATEL, дочка знаменитого російського продюсера Ігоря Крутого, 33-річна Вікторія засвітила величезні груди в сукню з екстремальним вирізом в зоні декольте.

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