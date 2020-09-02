Стало відомо про розлад психіки в королеви Єлизавети. Подробиці

Королева Великобританії Єлизавета II в дитинстві страждала від розладу психіки.

Про хворобу 94-річної правительки написано в біографічній книзі "Гувернантка". Так, у дитинстві в королеви також траплялися панічні атаки. Вона страждала від нав'язливих думок і психологічних проблем, пише The Sun.

"Королева страждала від обсесивно-компульсивного розладу. Єлизавета звикла вибудовувати свої олівці в абсолютно прямі лінії, щоб відчувати себе в безпеці. Подібне вона робила і з тарілками", – розповідала гувернантка Єлизавети ІІ Меріон Кроуфорд, яка померла в 1988 році.

Єлизавета ІІ 22 червня 1940 року thesun.co.uk

Майбутня королева розповідала гувернантці, що відчуває себе в безпеці тільки тоді, коли навколо неї все розставлено на своїх місцях. Іноді Єлизавета навіть прокидалася вночі, щоб впорядкувати своє взуття та одяг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Єлизавета II посвятила в лицарі 100-річного ветерана Другої світової війни Тома Мура, який зібрав понад £32 млн для лікарів, які ведуть боротьбу з COVID-19.

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