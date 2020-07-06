Стало відомо про роман Алібасова з молодою актрисою: Федосєєва-Шукшина розлучила пару

Російський музикант і продюсер, 73-річний Барі Алібасов розповів, що розійшовся з молодою дружиною, 33-річною Вікторією Максимовою через Лідію Федосєєву-Шукшину, яка була категорично проти їхнього спілкування.

Стосунки між продюсером і молодою актрисою тривали недовго – в 2013 році вони таємно розписалися, а вже в 2017 році розлучилися, пише "Собеседник".

Дівчина була впевнена, що проживе з коханим все життя. Але через рік подружнього життя помітила, що Алібасов до неї охолов. Тому Максимова знайшла собі ровесника, з яким разом працювала. Продюсер утримувати дружину не став.

Весілля Алібасова з Максимовою Seldon.News

"У неї виникли стосунки на стороні. Вона мені сама призналася, що їй подобається хлопець, який працює разом з нею. Симпатія, наскільки мені відомо, взаємна. Він актор, її ровесник. Більше я нічого не знаю", – розповів Алібасов.

Продюсер зізнався, що не мав серйозних почуттів до дружини. Для людини його професії сім'я – вторинна справа.

"Якщо чесно, я б мав кілька дружин. Одну – з грошима, іншу – молоду з оргазмом, третю – розумну, яка буде за мене писати і творити", – додав Алібасов.

За словами видання, не виключено, що охолов до акторки Алібасов через 81-річну Лідію Федосєєву-Шукшину. Вона погано ставилася до їхніх стосунків. І коли Максимова з Алібасовим розлучилася, Федосєєва-Шукшина сама вийшла заміж за продюсера в 2018 році.

Лідія Федосєєва-Шукшина та Барі Алібасов Вокруг ТВ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Барі Алібасов потрапив до психіатричної лікарні.