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16 вересня • оновлено в 16:19
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Стало відомо про раптову смерть актора "Беверлі-Хіллз"

1.1т Читати матеріал російською

Стало відомо про смерть відомого американського актора Браяна Терка, який прославився роллю у серіалі "Беверлі-Хіллз, 90210".

Як повідомив The Sun, актора не стало на 50-му році життя після тривалої хвороби.

Браян Терк

Браян Терк

The Sun

Рак діагностували у Терка більше року тому. Він довгий час приховував це від друзів і близьких. Вони дізналися про хворобу тільки минулого літа. Тоді ж вони створили спеціальний фонд допомоги, але вилікуватися актор не зміг.

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У нього залишилися дружина і син 8 років. Терк знявся в таких фільмах, як "Американський пиріг 2", "Крокодил Данді в Лос-Анджелесі" і "Парк юрського періоду: Загублений світ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні знаменитий актор Люк Перрі, зірка "Беверлі-Хіллз, 90210", помер після інсульту.

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Місце
США
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