Стало відомо про раптову хворобу Пугачової після смерті Волчек

Примадонна російської естради Алла Пугачова не змогла прийти на похорон актриси і художнього керівника театру "Современник" Галини Волчек. Як виявилося, через смерть близької подруги співачка сильно захворіла.

Як повідомляє Telegram-канал "НеМалахов", діти артистки також важко переживають смерть Волчек.

Галина Волчек і Алла Пугачова

"Алла Пугачова розчавлена смертю Галини Волчек. Примадонна сильно захворіла і не змогла прийти на похорон кращої подруги. Двійнята співачки плачуть який день. Вони назвали художнього керівника "Современника" бабусею Галею. Замок Максима Галкіна в Грязі занурився в траур", - йдеться в повідомленні.

Галина Волчек і діти Алли Пугачової

На похоронах чоловік Пугачової Максим Галкін зі сцени пояснив, чому вона не змогла в останній раз побачитися з другом сім'ї.

"У неї сильно піднявся тиск. Вона не може фізично знаходитися тут", - сказав чоловік співачки.

Як раніше писав OBOZREVATEL, художній керівник театру "Современник" Галина Волчек, яка померла в лікарні 26 грудня, страждала від пневмонії.

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