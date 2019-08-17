Стало відомо про проблеми Кіркорова із законом: що трапилося

Популярного російського співака Філіпа Кіркорова внесено до "чорного списку" Федеральної служби судових приставів РФ через ухилення від штрафів.

За даними "Комсомольської правди", з 9 серпня судові пристави вимагають від "поп-короля" внести оплату в розмірі 2000 рублів (760 грн).

Кіркоров

"Пристави "збудилися" на неоплачені штрафи від ДАІ у Тверській області на суму 2000 рублів, отриманих зіркою ще в квітні. Мабуть, поп-король поспішав додому з концерту – 11 квітня Філіп Бедросович виступав у Твері з новим шоу "Я + R" – # Колір настрою", – йдеться в повідомленні.

У "чорному списку" виявилася Алла Пугачова через неоплачений штраф за адміністративне правопорушення – перекрила парканом прохід до водойму. Скандальний актор Олексій Панін і зовсім займає 11 сторінок на сайті судових приставів через 213 штрафів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Аллі Пугачовій може загрожувати арешт або виправні роботи, якщо вона не виплатить штраф, який накладено на неї через дачу.

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