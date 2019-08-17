Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

Стало відомо про проблеми Кіркорова із законом: що трапилося

1.8т Читати матеріал російською

Популярного російського співака Філіпа Кіркорова внесено до "чорного списку" Федеральної служби судових приставів РФ через ухилення від штрафів.

За даними "Комсомольської правди", з 9 серпня судові пристави вимагають від "поп-короля" внести оплату в розмірі 2000 рублів (760 грн).

Кіркоров

Кіркоров

"Пристави "збудилися" на неоплачені штрафи від ДАІ у Тверській області на суму 2000 рублів, отриманих зіркою ще в квітні. Мабуть, поп-король поспішав додому з концерту – 11 квітня Філіп Бедросович виступав у Твері з новим шоу "Я + R" – # Колір настрою", – йдеться в повідомленні.

Стало відомо про проблеми Кіркорова із законом: що трапилося

У "чорному списку" виявилася Алла Пугачова через неоплачений штраф за адміністративне правопорушення – перекрила парканом прохід до водойму. Скандальний актор Олексій Панін і зовсім займає 11 сторінок на сайті судових приставів через 213 штрафів.

Стало відомо про проблеми Кіркорова із законом: що трапилося

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Аллі Пугачовій може загрожувати арешт або виправні роботи, якщо вона не виплатить штраф, який накладено на неї через дачу.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особи
Філіп Кіркоров Алла Пугачова
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
11
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...