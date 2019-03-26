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Стало відомо про поповнення в родині нардепів від РПЛ і БПП

1.6тЧитати матеріал російською

28-річна нардеп Верховної Ради Олена Кошелєва з "Радикальної партії" народила дочку 34-річному Давиду Макарьяну з "Блоку Петра Порошенка".

Про це повідомив сам батько порталу "Новини N". "Дружина молодець. Вона подарувала нове життя. Тепер у мене дві донечки", - сказав Макар'ян.

Макар'ян і Кошелева

Макар'ян і Кошелева

Фото: Фейсбук

За словами джерел видання "Страна" в оточенні сім'ї, дівчинка з'явилася на світ в одному з київських пологових будинків. Пологи були складні, але все, на щастя, обійшлося. Олену з малятком, як і годиться, незабаром виписали, вони обидві почуваються вже прекрасно.

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Судячи з фото в мережі, нардеп ходила на роботу і на пізніх термінах вагітності.

Стало відомо про поповнення в родині нардепів від РПЛ і БПП

фото: Аркадій Манн

Стало відомо про поповнення в родині нардепів від РПЛ і БПП

фото: Ізим Каумбаєв

Як повідомляв OBOZREVATEL, про стосунки Кошелевої і Макар'ян стало відомо в травні 2018 року. Тоді вони разом відпочивали на турецькому курорті Мармаріс. Чутки про вагітність Кошелевої почали з'являтися в жовтні. Джерела з оточення пари розповідали, що вона була дуже щаслива, дізнавшись, що скоро стане матір'ю.

Пізніше з'явилася інформація про розставання пари, але в кінці грудня 2018 року вони їх спростували.

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Особа
Олена Кошелєва
Місце
Україна
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Про этих тваре паскудных писать - себя не уважать. Какие они нардепы? Обычные подонки!
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