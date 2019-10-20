Головна Новини
20 жовтня • оновлено в 12:23
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Помирав довго і болісно": стало відомо про побиття зірки РФ перед смертю

3.1т Читати матеріал російською

Російський актор Дмитро Мар'янов, який помер після проходження лікування від алкогольної залежності, вранці перед смертю був побитий.

Про це повідомила адвокат сім'ї артиста Вікторія Крилова з посиланням на результати експертизи. За словами фахівця, Мар'янов отримав сильний удар в області живота, пише "Комсомольская правда".

"Розрив судини без травми не був можливий. Сталося це через тупу травму живота. Він її отримав ймовірно о 7 ранку в день смерті", — заявила Крилова.

Дмитро Мар'янов

Дмитро Мар'янов

Фото: dni.ru

Новини
"Це цинічно і вульгарно": у Росії поставили ЛГБТ-пам'ятник померлій зірці кіно

Також адвокат додала, що експерти вважають, що Мар'янов помирав довго і болісно. Так, перші скарги надійшли від нього рано вранці, а помер він о 19.30. У актора поступово віднімалися ноги, мова сповільнювалася.

Дмитро Мар'янов

Дмитро Мар'янов

Фото: teleprogramma.pro

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 15 жовтня 2017 року Мар'янов поскаржився на біль в нозі. Його скарги в реабілітаційному центрі для наркозалежних "Фенікс" прийняли за звичайні спроби пацієнта будь-якими способами залишити заклад. Артиста тримали під замком.

  • Потім друзі Марьянова подзвонили в "швидку допомогу". Коли зрозуміли, що медики не приїдуть, вирішили швидко везти актора на своїй машині. Мар'янов помер по дорозі в лікарню.

  • Пізніше також стало відомо, що проти медиків, які відмовилися оперативно надати медичну допомогу артистові, було порушено кримінальну справу.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особа
Дмитро Мар'янов
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
0
Смішно
0
Цікаво
7
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel