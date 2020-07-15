Стало відомо про перебування принца Гаррі в наркологічній клініці: що трапилося

Олена Кордунова Люди 12:55, 15.07.2020

Стало відомо про перебування британського принца Гаррі в рехабі – клініці, яка спеціалізується на реабілітації наркоманів.

Так, видання The Mirror оприлюднило цікаві факти з біографії герцога Сассекського. З'ясувалося, що в юності Гаррі зловживав наркотиками і одного разу потрапив в клініку для наркоманів.

Також принц Гаррі відчував слабкість і до спиртного – його часто ловили папараці в нетверезому стані, коли Гаррі навчався в коледжі.

Принц Гаррі в юності
The Mirror

"Він сидів у барі на даху, випивав горілку і курив в оточенні прекрасних блондинок", – розповіло джерело видання. Також наголошується, що Гаррі був частим гостем в пабах і нерідко публічно курив марихуану.

Коли Гаррі було 16 років, його батько принц Чарльз вирішив відправити його в клініку реабілітації наркоманів. В першу чергу він хотів показати йому, що може статися, якщо він не змінить свій спосіб життя.

Принц Гаррі
The Mirror

Також наголошується, що навіть в дорослому віці Гаррі вів розгульний спосіб життя: його нерідко бачили в нічних клубах і на вечірках. Принц Гаррі нерідко потрапляв в поле зору преси через свого способу життя. Так, його неодноразово помічали на вечірках з актрисами і моделями. У віці 17 років принц завоював у британських ЗМІ репутацію "шаленого дитини" – за розгульний спосіб життя і стали відомими випадки вживання марихуани та алкоголю.

Як повідомлялося OBOZREVATEL, принц Гаррі осоромився на весіллі своєї двоюрідної сестри, принцеси Євгенії, передчасно оголосивши про вагітність своєї дружини Меган Маркл.

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