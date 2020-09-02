Російський і радянський актор, народний артист РФ Борис Клюєв перед смертю готувався до прем'єри вистави "Велика трійка (Ялта-45)" в Малому театрі.

Так, в постановці, події якої розгортаються в лютому 1945 року, артист повинен був зіграти президента США Франкліна Делано Рузвельта. Клюєв активно репетирував роль, попри погіршення самопочуття у зв'язку з онкологічним захворюванням, яке у нього виявили два роки тому. Про це розповів режисер спектаклю Андрій Житинкін, передає видання "МК".

"Борис Володимирович репетирував роль президента США Рузвельта. І коли він після однієї з репетицій потрапив до лікарні, я подумав, що на прем'єрний спектакль введу іншого артиста. А потім, коли Клюєв вийде, він буде грати на візку – адже Рузвельт сам в Ялті був в інвалідному візку", – поділився режисер.

Стало відомо про останню роль Бориса Клюєва. popcake.tv

Події вистави, поставленої за п'єсою шведського драматурга Лукаса Свенссон, розгортаються в лютому 1945 року в Ялті, де в Лівадійському палаці зустрічаються лідери СРСР, Великобританії та США – Йосип Сталін, Вінстон Черчилль й Франклін Рузвельт. Його прем'єра відбудеться 3 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський і радянський актор Борис Клюєв помер 1 вересня на 77-му році життя. Причиною став рак легенів, з яким зірка серіалу "Вороніни" боровся останні два роки.

На смерть Клюєва відреагувало багато його знаменитих колег за серіалом "Вороніни", а також й інші артисти.