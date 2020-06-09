Стало відомо про останні слова загиблого водія в ДТП із Єфремовим

Водій Сергій Захаров, який загинув у результаті ДТП з актором Михайлом Єфремовим, був при тямі на момент госпіталізації.

58-річний чоловік практично не міг говорити, він зумів тільки прохрипіти фразу "мені боляче". Про це розповіла свідок аварії, пише MK.Ru.

"Я лікарка-отоларингологиня, випадково опинилася на місці ДТП – проїздила повз. Я намагалася розмовляти з водієм весь час. Він ледве говорив. Прохрипів: "Мені боляче", – і по суті все", – поділилася жінка.

Сергій Захаров загинув у результаті ДТП, яку влаштував Єфремов Колаж (Фото: ТАСС, Mash)

Також інші водії, котрі брали участь у ліквідації наслідків ДТП за участю Михайла Єфремова на Смоленській площі Москви, розповіли, як намагалися врятувати шофера вантажівки Сергія Захарова.

Деблокація потерпілого з кабіни тривала приблизно 15 хвилин. Водій Олексій їхав слідом за вантажівкою, в яку врізався Єфремов. Самого моменту зіткнення він не бачив – на його очах машина просто перекинулася. Разом з іншими чоловіками Олексій допоміг поставити авто у вертикальне положення.

"Постраждалого затиснуло в кабіні. Вікно було прочинене, так що повітря йому надходило. Він був при тямі", – розповів свідок.

Фото з місця аварії РИА Новости

Зазначимо, Сергій Захаров помер на 59-му році життя в реанімації Інституту ім. Скліфосовського. Він став єдиною жертвою аварії. У чоловіка діагностували перелом ребер з двох боків, перелом шийного відділу хребта, перелом стегна, закриту черепно-мозкову травму і травму внутрішніх органів. За попередніми даними, зламані ребра пошкодили легені, в результаті чого виникла кровотеча. Зупинити її медикам так і не вдалося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП у центрі Москви. Автомобіль під керуванням актора виїхав на зустрічну смугу на Смоленській площі, після чого відбулося лобове зіткнення з однією з машин. Акторові загрожує до 12 років позбавлення волі.

Діти Єфремова відреагували на трагедію. Зокрема, 19-річна дочка Михайла Анна-Марія зазначила, що їй про це повідомили журналісти. Сама вона не має наміру виправдовувати батька і вкрай розчарована у ньому.