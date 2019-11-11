Стало відомо про останні дні життя Задорнова

Російський гуморист Михайло Задорнов помер 10 листопада 2017 року на 70 році життя від онкології. Дочка сатирика розповіла про останні дні його життя.

Так, у програмі "Звезды сошлись" Олена зізналася, що кінець життя артиста пройшов спокійно. Останнім проханням Михайла було випити склянку горілки і послухати пісню "Очі чорні".

"Коли тато помирав, то й перша дружина приїжджала. Ми брали зміни. Були і я, і колишня дружина одночасно... Він не хотів показувати, що покидає нас, але він все прекрасно розумів. Все, що він мав зробити, він зробив. Тато багато насправді зробив у своєму житті", – каже Олена.

Михайло Задорнов із донькою КП

Новини Как Задорнов учил ненавидеть Америку

Також з'ясувалися й інші подробиці останніх днів життя Задорнова. Наприклад, стало відомо, що Максим Галкін і Алла Пугачова були проти того, щоб до палати, де перебував вже в комі сатирик, пустили священика. На їхню думку, служитель церкви лише хотів піару на імені зірки.

Через це навіть виник скандал – друг дитинства Задорнова Володимир Качан ледь не посварився з Пугачовою та Галкіним. Адже, за його словами, Михайло був вірянином і був би не проти того, щоб його відвідав священник і помолився за нього.

Михайло Задорнов, Алла Пугачова, Максим Галкін КП

Також Качан згадав і про прощання Задорнова з Галкіним:

"Під час нашої останньої зустрічі ми здебільшого мовчали. Потім Максим Галкін вирішив долучитися до мене і відвідати колегу. Міша лежав і мовчав. Але що було зворушливо. Максим був з одного боку ліжка, а я – з іншого. Мишко взяв руку Максима Галкіна і не відпускав. Мабуть, для нього це щось означало. і Максим це відчував. Йому це було не тяжко. Йому це було нормально. Він тримав цю руку весь час, поки ми були там. Не було ніякого плачу. Ми просто мовчали. Міша, звичайно, не хотів помирати", – згадує Володимир.

Михайло Задорнов Spletnik

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як живуть дві колишні дружини сатирика Михайла Задорнова і його єдина дочка Олена через два роки після смерті.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!