Дружили 30 років: стало відомо про особливі стосунки Пугачової та померлої Волчек

Примадонна російської естради Алла Пугачова відреагувала на новину про смерть акторки та художньої керівниці театру "Современник" Галини Волчек.

Так, на своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала пост, в якому розповіла, що не стало "великої, рідної та близької людини".

Алла Пугачова й Галина Волчек

"Велика, рідна, близька! Важко змиритися з тим, що не побачимо тебе більше, не почуємо твій голос і сміх. Нехай любов наша буде з тобою на шляху до Господа", — написала Пугачова.

Зазначимо, що Пугачова і Волчек дружили 30 років. Вони познайомилися випадково — під час гастролей співачки в Сочі. В одному з архівних відео Алла Борисівна говорила, що після цього Галина часто бувала у неї на концертах і сиділа в перших рядах. Також нерідко плакала під час її виступів (ролик дивіться нижче).

"Те, що Галина Борисівна плаче, дивлячись мій концерт, — це для мене як пам'ятник. Ті сльози, якими я можу пишатися", — заявляла Пугачова.

Алла Пугачова, Крістіна Орбакайте, Галина Волчек і Максим Галкін Фото: womanhit.ru

Крім того, співачка говорила, що у неї була божевільна прив`язаність до Волчек. Ніби вона знала її все життя.

"Таке відчуття, що ми разом в школі вчилися. Така в мене якась прив`язаність. Це не означає, що ми щодня бачимося, спілкуємося по телефону. Але саме відчуття, що вона вірить в мене, чекає мене і те, що вона мене любить — мені це дуже допомагає", — стверджувала примадонна.

Галина Волчек з дітьми Пугачової та Галкіна Фото: instagram/аlla_orfey

Як повідомляв OBOZREVATEL, Волчек померла в лікарні у віці 86 років. За попередньою версією лікарів, це трапилося від набряку головного мозку й легень. Раніше стало відомо, що стан артистки різко погіршився.

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