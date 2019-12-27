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27 грудня • оновлено в 11:23
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Дружили 30 років: стало відомо про особливі стосунки Пугачової та померлої Волчек

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Примадонна російської естради Алла Пугачова відреагувала на новину про смерть акторки та художньої керівниці театру "Современник" Галини Волчек.

Так, на своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала пост, в якому розповіла, що не стало "великої, рідної та близької людини".

Алла Пугачова й Галина Волчек

Алла Пугачова й Галина Волчек

"Велика, рідна, близька! Важко змиритися з тим, що не побачимо тебе більше, не почуємо твій голос і сміх. Нехай любов наша буде з тобою на шляху до Господа", — написала Пугачова.

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Зазначимо, що Пугачова і Волчек дружили 30 років. Вони познайомилися випадково — під час гастролей співачки в Сочі. В одному з архівних відео Алла Борисівна говорила, що після цього Галина часто бувала у неї на концертах і сиділа в перших рядах. Також нерідко плакала під час її виступів (ролик дивіться нижче).

"Те, що Галина Борисівна плаче, дивлячись мій концерт, це для мене як пам'ятник. Ті сльози, якими я можу пишатися", — заявляла Пугачова.

Алла Пугачова, Крістіна Орбакайте, Галина Волчек і Максим Галкін

Алла Пугачова, Крістіна Орбакайте, Галина Волчек і Максим Галкін

Фото: womanhit.ru

Крім того, співачка говорила, що у неї була божевільна прив`язаність до Волчек. Ніби вона знала її все життя.

"Таке відчуття, що ми разом в школі вчилися. Така в мене якась прив`язаність. Це не означає, що ми щодня бачимося, спілкуємося по телефону. Але саме відчуття, що вона вірить в мене, чекає мене і те, що вона мене любить мені це дуже допомагає", — стверджувала примадонна.

Галина Волчек з дітьми Пугачової та Галкіна

Галина Волчек з дітьми Пугачової та Галкіна

Фото: instagram/аlla_orfey

Як повідомляв OBOZREVATEL, Волчек померла в лікарні у віці 86 років. За попередньою версією лікарів, це трапилося від набряку головного мозку й легень. Раніше стало відомо, що стан артистки різко погіршився.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Алла Пугачова
Місце
Росія
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