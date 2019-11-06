"Лежить, мовчить, нікого не впізнає": стало відомо про критичний стан легендарної російської акторки

Знаменита радянська і російська акторка, зірка фільмів "Собака на сіні" і "Д'Артаньян і три мушкетери" Маргарита Терехова перебуває в критичному стані.

Так, артистка, яка страждає від хвороби Альцгеймера, вже не в змозі розпізнати членів сім'ї. Про це повідомив її син Олександр у програмі "Звезды сошлись" на "НТВ".

"Мама лежить, мовчить, нас не впізнає. Іноді посміхається. Зараз вона в якомусь іншому, своєму вимірі. Їсть поки ще добре. Але сама погуляти вже не може. Нещодавно поклали її в лікарню. Провели хороше повноцінне обстеження. Прогноз лікарів тут один — краще точно не буде. Але ми докладаємо всіх зусиль", — розповів Олександр.

Маргарита Терехова Фото: Аргументи і Факти

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Також син артистки додав, що він давно не пускає журналістів до тяжкохворої мами, адже вигляд та має поганий. І, за словами Олександра, найімовірніше, не хотіла б, щоб її в такому стані бачила вся країна.

Маргарита Терехова Фото: МК.Ru

"У неї стабільно важкий стан. У нас з Анею, моєю сестрою, є чітка позиція. Особа на такій стадії Альцгеймера вигляд має поганий, сама вона не може сказати, щоб її не показували так на всю країну. Вона велика акторка, тому не хочемо її показувати нікому", — зазначив Олександр.

Маргарита Терехова в молодості kinoistoria.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше син Маргарити Терехової Олександр заявив, що на відновлення пам'яті його матері, яку вона втратила через хворобу Альцгеймера, потрібна значна сума. Однак ні сама Маргарита, ні її близькі не мають таких грошей.

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