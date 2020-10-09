Стало відомо про критичний стан 88-річного батька Кіркорова через COVID-19

У мережі повідомили, що батько співака Філіпа Кіркорова, 88-річний Бедрос Кіркоров лежить в реанімації в критичному стані через важку форми коронавируса.

Так, Кіркорова-старшого нібито госпіталізували через проблеми з серцем. Пізніше з'ясувалося, що у нього COVID-19, пише "Радіо" Комсомольская правда".

У лікарні Бедрос Кіркоров провів більше двох тижнів, його стан погіршився в п'ятницю, 9 жовтня.

"Тато поки знаходиться в лікарні, в реанімації, в дуже серйозній клініці, але, сподіваюся, скоро все це закінчиться. Поки батькові складно говорити, у нього немає телефону, тому зв'язок тримаємо тільки через лікарів", – повідомив Філіп Кіркоров.

Відзначимо, поки його батько лежить в реанімації, сам Філіп розважається в Криму, демонструючи численні знімки в соціальних мережах. На анексований Росією півострів співак вирушив на дитячий фестиваль "Нова хвиля".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні 2020 року стало відомо, що російський співак Філіп Кіркоров перехворів коронавірусом в легкій формі.