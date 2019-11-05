Отримують мільйони: стало відомо про гонорари російських зірок за корпоративи

Стало відомо, які гонорари отримують відомі російські артисти за виступи на корпоративах.

Відповідну інформацію опублікувало видання "Комсомольская правда". Так, за словами інсайдерів 45-хвилинний виступ фіналістки шоу "Голос" Наргіз обійдеться приблизно у 28 тисяч євро (1,8 млн рублів). А ось гонорар Поліни Гагаріної, Діми Білана та Ольги Бузової вищий, співаки погодяться виконати кілька своїх хітів за 50 тисяч євро (3,5 млн рублів).

Наргіз, Поліна Гагаріна, Ольга Бузова і Діма Білан

У Миколи Баскова в першій половині грудня гонорар так само 50 тисяч євро (3,5 млн рублів), а в другій половині у співака зростає навантаження — і підвищується ціна. Набагато вищий прайс у Григорія Лепса, він не буде виходити на сцену менш, ніж за 100 тисяч євро (7 млн рублів).

Григорій Лепс і Микола Басков

Зазначається, що все ж ціни на виступи цих російських артистів все одно не досягають вартості на замовлення Алли Пугачової. Примадонна може брати за вихід до 300 тисяч євро (21 млн рублів), проте в Новий рік вона не виступить ні за які гроші.

Алла Пугачова Фото: cosmo.ru

А ось гурт "Ленінград", на відміну від Пугачової, готова виступити за такий же гонорар в новорічну ніч. У передноворічний час прайс знижується до 100 тисяч євро (7 млн рублів).

Гурт "Ленінград" Фото: rg.ru

Що стосується ведучих, то за ведення одного корпоративу Іван Ургант отримує 50 тисяч євро (3,5 млн рублів), але новорічна надбавка може досягати 40%. Коміки Гарік Харламов і Павло Воля також беруть по 50 тисяч євро (3,5 млн рублів).

Іван Ургант, Павло Воля і Гарік Харламов

А ось телеведуча Лєра Кудрявцева має гонорар в 30 тисяч євро (2 млн рублів), Ігор Верник — 5 тисяч євро (1 млн рублів).

Раніше OBOZREVATEL повідомив, скільки українська співачка Світлана Лобода просить за виступ на новорічному корпоративі в Росії.

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