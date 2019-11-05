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5 листопада • оновлено в 11:32
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Отримують мільйони: стало відомо про гонорари російських зірок за корпоративи

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Стало відомо, які гонорари отримують відомі російські артисти за виступи на корпоративах.

Відповідну інформацію опублікувало видання "Комсомольская правда". Так, за словами інсайдерів 45-хвилинний виступ фіналістки шоу "Голос" Наргіз обійдеться приблизно у 28 тисяч євро (1,8 млн рублів). А ось гонорар Поліни Гагаріної, Діми Білана та Ольги Бузової вищий, співаки погодяться виконати кілька своїх хітів за 50 тисяч євро (3,5 млн рублів).

Наргіз, Поліна Гагаріна, Ольга Бузова і Діма Білан

Наргіз, Поліна Гагаріна, Ольга Бузова і Діма Білан

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У Миколи Баскова в першій половині грудня гонорар так само 50 тисяч євро (3,5 млн рублів), а в другій половині у співака зростає навантаження — і підвищується ціна. Набагато вищий прайс у Григорія Лепса, він не буде виходити на сцену менш, ніж за 100 тисяч євро (7 млн рублів).

Григорій Лепс і Микола Басков

Григорій Лепс і Микола Басков

Зазначається, що все ж ціни на виступи цих російських артистів все одно не досягають вартості на замовлення Алли Пугачової. Примадонна може брати за вихід до 300 тисяч євро (21 млн рублів), проте в Новий рік вона не виступить ні за які гроші.

Алла Пугачова

Алла Пугачова

Фото: cosmo.ru

А ось гурт "Ленінград", на відміну від Пугачової, готова виступити за такий же гонорар в новорічну ніч. У передноворічний час прайс знижується до 100 тисяч євро (7 млн рублів).

Гурт "Ленінград"

Гурт "Ленінград"

Фото: rg.ru

Що стосується ведучих, то за ведення одного корпоративу Іван Ургант отримує 50 тисяч євро (3,5 млн рублів), але новорічна надбавка може досягати 40%. Коміки Гарік Харламов і Павло Воля також беруть по 50 тисяч євро (3,5 млн рублів).

Іван Ургант, Павло Воля і Гарік Харламов

Іван Ургант, Павло Воля і Гарік Харламов

А ось телеведуча Лєра Кудрявцева має гонорар в 30 тисяч євро (2 млн рублів), Ігор Верник — 5 тисяч євро (1 млн рублів).

Раніше OBOZREVATEL повідомив, скільки українська співачка Світлана Лобода просить за виступ на новорічному корпоративі в Росії.

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Особи
Поліна Гагаріна Сергій Білан Ольга Бузова Микола Басков Алла Пугачова Іван Ургант Гарік Харламов Павло Воля Лера Кудрявцева Ігор Верник
Місце
Росія
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