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Стало відомо про голих фото Мерилін Монро

2.8т Читати матеріал російською

Американський фотограф Лоуренс Шиллер розкрив історію виникнення серії знімків голої Мерилін Монро в басейні.

Шиллер заявив, що Монро сама запропонувала роздягнутися для фотосесії. Вона запропонувала: "Що якщо я зайду в басейн в купальнику, а вийду без усього?", пише Daily Mail.

Стало відомо про голих фото Мерилін Монро
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За словами фотографа, Монро кілька разів виходила з басейну під час фотосесії, і кожен раз - без якого-небудь елементу одягу на собі.

"В черговий раз на ній вже не було трусів", - зазначив Шиллер.

Стало відомо про голих фото Мерилін Монро
Стало відомо про голих фото Мерилін Монро
Стало відомо про голих фото Мерилін Монро
Стало відомо про голих фото Мерилін Монро

Як раніше писав OBOZREVATEL, стало відомо про існування фотографій оголеної американської актриси Мерилін Монро, зроблених в морзі. Син фотографа Лі Вінера заявив, його батько підкупив охоронців моргу і відзняв п'ять касет плівки з тілом зірки.

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Особа
Мерилін Монро
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