Стало відомо про голих фото Мерилін Монро

Американський фотограф Лоуренс Шиллер розкрив історію виникнення серії знімків голої Мерилін Монро в басейні.

Шиллер заявив, що Монро сама запропонувала роздягнутися для фотосесії. Вона запропонувала: "Що якщо я зайду в басейн в купальнику, а вийду без усього?", пише Daily Mail.

За словами фотографа, Монро кілька разів виходила з басейну під час фотосесії, і кожен раз - без якого-небудь елементу одягу на собі.

"В черговий раз на ній вже не було трусів", - зазначив Шиллер.

Як раніше писав OBOZREVATEL, стало відомо про існування фотографій оголеної американської актриси Мерилін Монро, зроблених в морзі. Син фотографа Лі Вінера заявив, його батько підкупив охоронців моргу і відзняв п'ять касет плівки з тілом зірки.

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