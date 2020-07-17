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Стало відомо про фінансові проблеми в Єфремова: дружині довелося підробляти

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
3,5 т.
Дружина Єфремова Софія Кругликова працює на трьох роботах

Дружина Єфремова Софія Кругликова працює на трьох роботах. Гордон

П'ята дружина російського актора Михайла Єфремова Софія Кругликова почала підробляти після того, як її чоловіка, якого звинувачують у скоєнні смертельної ДТП у центрі Москви, відправили під домашній арешт.

Знаменитість неодноразово пропонував дружині покинути роботу викладача і займатися вихованням трьох неповнолітніх дітей. Проте жінка залишилася в професії, розповіли друзі сім'ї kp.ru.

Софія Кругликова залишилася в професії, попри прохання Єфремова покинути роботу

Софія Кругликова залишилася в професії, попри прохання Єфремова покинути роботу Cosmopolitan

"Соня вже доцент, викладає звукорежисуру, звукозапис та інші суміжні дисципліни в Інституті сучасного мистецтва. У Гнесинці в неї теж години – вона старший викладач. Але, звичайно, багато підробляє. Записує зірок на студії, бере як саунд-продюсер і режисер комерційні проєкти. Тепер, мабуть, підробітків буде брати більше – дітей годувати ж треба. А заощаджень особливих немає", – розповіли близькі пари.

За їх словами, з 13-річною Надією та 10-річним Борисом Кругликовій допомагає няня і 16-річна донька Віра. Жінка розуміє, що одна не зможе забезпечити дітям колишній рівень життя. Сім'я після смертельної ДТП готується до гіршого – думають, як будуть жити, якщо глава сімейства отримає реальний термін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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