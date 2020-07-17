Стало відомо про фінансові проблеми в Єфремова: дружині довелося підробляти
Дружина Єфремова Софія Кругликова працює на трьох роботах. Гордон
П'ята дружина російського актора Михайла Єфремова Софія Кругликова почала підробляти після того, як її чоловіка, якого звинувачують у скоєнні смертельної ДТП у центрі Москви, відправили під домашній арешт.
Знаменитість неодноразово пропонував дружині покинути роботу викладача і займатися вихованням трьох неповнолітніх дітей. Проте жінка залишилася в професії, розповіли друзі сім'ї kp.ru.
Софія Кругликова залишилася в професії, попри прохання Єфремова покинути роботу Cosmopolitan
"Соня вже доцент, викладає звукорежисуру, звукозапис та інші суміжні дисципліни в Інституті сучасного мистецтва. У Гнесинці в неї теж години – вона старший викладач. Але, звичайно, багато підробляє. Записує зірок на студії, бере як саунд-продюсер і режисер комерційні проєкти. Тепер, мабуть, підробітків буде брати більше – дітей годувати ж треба. А заощаджень особливих немає", – розповіли близькі пари.
За їх словами, з 13-річною Надією та 10-річним Борисом Кругликовій допомагає няня і 16-річна донька Віра. Жінка розуміє, що одна не зможе забезпечити дітям колишній рівень життя. Сім'я після смертельної ДТП готується до гіршого – думають, як будуть жити, якщо глава сімейства отримає реальний термін.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Московська прокуратура підтвердила, що Михайло Єфремов під час ДТП перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер на наступний ранок, 9 червня.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
Єфремов попросив вибачення у сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв не "відмазуватися" і допомогти їм. Родичі загиблого Захарова не прийняли вибачення і допомогу від актора.
З'ясувалося, що актор сів п'яним за кермо, допомагаючи другу з України – його мати і дружина потрапили до лікарні у важкому стані.
Пізніше стало відомо, що Михайло Єфремов відмовився визнавати свою провину в аварії.
У МВС повідомили про завершення розслідування щодо Єфремова у справі про смертельне ДТП на Смоленській площі. Йому було пред'явлено звинувачення в остаточній редакції за статтею 264 ч. 4 КК РФ. З цієї частини Єфремову загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.