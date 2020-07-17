Стало відомо про фінансові проблеми в Єфремова: дружині довелося підробляти

П'ята дружина російського актора Михайла Єфремова Софія Кругликова почала підробляти після того, як її чоловіка, якого звинувачують у скоєнні смертельної ДТП у центрі Москви, відправили під домашній арешт.

Знаменитість неодноразово пропонував дружині покинути роботу викладача і займатися вихованням трьох неповнолітніх дітей. Проте жінка залишилася в професії, розповіли друзі сім'ї kp.ru.

Софія Кругликова залишилася в професії, попри прохання Єфремова покинути роботу Cosmopolitan

"Соня вже доцент, викладає звукорежисуру, звукозапис та інші суміжні дисципліни в Інституті сучасного мистецтва. У Гнесинці в неї теж години – вона старший викладач. Але, звичайно, багато підробляє. Записує зірок на студії, бере як саунд-продюсер і режисер комерційні проєкти. Тепер, мабуть, підробітків буде брати більше – дітей годувати ж треба. А заощаджень особливих немає", – розповіли близькі пари.

За їх словами, з 13-річною Надією та 10-річним Борисом Кругликовій допомагає няня і 16-річна донька Віра. Жінка розуміє, що одна не зможе забезпечити дітям колишній рівень життя. Сім'я після смертельної ДТП готується до гіршого – думають, як будуть жити, якщо глава сімейства отримає реальний термін.

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